Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca - Son Dakika

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, dün akşam zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etti.

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca, System.String[]

Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, dün akşam zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etti. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen turuncu-lacivertliler, önce Aleksic ile beraberliği yakaladı, daha sonra ise Visca'nın ayağından gelen golle altın değerinde 3 puanı alarak İstanbul'a döndü. Başakşehir forması altında dokuzuncu sezonunu geçiren Edin Visca, takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla her dönem turuncu-lacivertlileri sırtlayan oyuncuların başında yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonuna da Avrupa Ligi ve Süper Lig'de attığı goller, yaptığı asistlerle şimdiden damga vurmuş durumda.

11 puanın kurtarıcısı

Tecrübeli futbolcu, sezon içerisinde Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 28 müsabakanın 5'inde attığı kritik gollerle takımına tam 11 puan kazandırdı. Visca, ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin 90. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1'e getirerek İstanbul temsilcisinin hanesine 3 puan yazdırdı. Bosna-Hersekli oyuncu, Fatih Terim Stadyumu'ndaki Sivasspor maçında da 55. dakikada attığı golle karşılaşmanın 1-1 bitmesini sağlamış ve turuncu-lacivertlileri mağlubiyetten kurtarmıştı. Edin Visca, yine 1-1 sona eren Denizlispor müsabakasında da tek golü atarak kazanılan bir puanın mimarı olmuştu. Süper Lig'in ikinci devresinde turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta oyun 1-1'lik skorla devam ederken Visca, 48 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarak Başakşehir'in 3 puanı 3 golle almasını sağladı. Başarılı oyuncu, son olarak da dün akşam Ankaragücü karşılaşmasının 73. dakikasında attığı golle hem takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıdı hem de sezon sonu hedeflerini ayakta tuttu.

Süper Lig'de tek

Visca, ligde 10 gol, 12 asiste imza atarak rakiplerini geride bırakıp önemli bir unvanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de gol ve asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı. Ligin asist kralı konumunda da bulunan Edin Visca'nın bu alanda en yakın takipçisi ise Trabzonsporlu Sörloth. Norveçli oyuncunun 19 gol, 7 asisti bulunuyor.

2010-2011'den bu yana bir ilk

Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Visca, 2010-2011'den bugüne kadar Süper Lig'de üst üste iki sezon da gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu oldu. Edin, bu sezon henüz 28. haftası oynanan ligde şimdiden 10 gol, 12 asiste ulaştı. Visca, 2018-2019 sezonunu ise 13 gol, 14 asistle tamamlamıştı.

2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol ve asistlerde 10+ yapan futbolcular şöyle:

2019-2020 Visca: 10 gol, 12 asist

2018-2019 Visca: 13 gol, 14 asist - Nwakaeme: 10 gol, 10 asist

2016-2017 Deniz Türüç: 11 gol, 11 asist

2012-2013 Batalla: 15 gol, 17 asist

2011-2012 Selçuk İnan: 11 gol, 12 asist

2010-2011 Alex: 28 gol, 16 asist - Niang: 15 gol, 10 asist

Avrupa'nın en golcüsü

30 yaşındaki futbolcu, ligin yanı sıra Avrupa'da da Medipol Başakşehir'in en başarılısı. Visca, turuncu-lacivertli kariyerinde Avrupa Ligi'nde grup ve eleme, Şampiyonlar Ligi'nde de elemelerde toplam 27 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda rakip ağları 13 defa sarsan Visca, mevcut durumda takımının Avrupa'daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Edin Visca, Avrupa kupalarında 3 de asiste sahip.

100'ler kulübüne son 3

Bosna-Hersekli yıldız, şu ana kadar turuncu-lacivertli forma altında 344 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde Visca, tam 97 gol kaydetti. Edin, 3 gol daha attığı takdirde Başakşehir'de 100 gole ulaşarak adını kulüp tarihine yazdıracak. Edin Visca, Süper Lig'de ise İstanbul ekibi için 260 karşılaşmada ter dökerken, 73 gol, 75 asiste imza attı.

Bunun yanında Visca'nın 2013-2014 sezonunda da 1. Lig'de 34 maçta 10 golü var.

Başakşehir, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:19 

Son Dakika Spor Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca - Son Dakika Spor
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