Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2) - Son Dakika
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Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2)

01.10.2022 17:25
Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2)

DENİZ YÜZEYİ VE RIHTIM TEMİZLENDİKocaeli Körfez'de, gemiye asfalt yüklemesi yapıldığı sırada hortumun kopmasıyla deniz yüzeyine, iskeleye ve bordaya dökülen asfalt, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

DENİZ YÜZEYİ VE RIHTIM TEMİZLENDİ

Kocaeli Körfez'de, gemiye asfalt yüklemesi yapıldığı sırada hortumun kopmasıyla deniz yüzeyine, iskeleye ve bordaya dökülen asfalt, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından temizlik çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli Tüpraş iskelesinde 'T. Adalyn' gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumun kopması nedeniyle meydana gelen kirlilik sonrası deniz, gemi ve rıhtım titizlikle temizlenmiş olup çalışmalara katılan kıyı tesisi yetkililerine ve gemi personeline katkıları için teşekkür ederiz" denildi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2) - Son Dakika
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