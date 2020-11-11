Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi - Son Dakika

Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi

11.11.2020 15:25

Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi Balıkçıların cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 4 kişinin cansız...

Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi

Balıkçıların cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 4 kişinin cansız bedeni bulunarak limana getirildi.

Saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Balıkçıların cansız bedenleri Sahil Güvenlik botlarıyla Karataş Limanına getirildi. Balıkçıların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi

Yunanistan, Karataş, Tanker, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi - Son Dakika


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