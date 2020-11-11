Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi - Son Dakika

Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
11.11.2020 15:25
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi Balıkçıların cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 4 kişinin cansız...
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi
Balıkçıların cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü
ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 4 kişinin cansız bedeni bulunarak limana getirildi.
Saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Balıkçıların cansız bedenleri Sahil Güvenlik botlarıyla Karataş Limanına getirildi. Balıkçıların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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