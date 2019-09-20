Son Dakika Haberleri: Gemiyle yurt dışına kaçıracaklardı, polis engelledi
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Gemiyle yurt dışına kaçıracaklardı, polis engelledi

1 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı üretilip gemiyle yurt dışına kaçırılması planlanan yaklaşık 55 tankere tekabül eden bin 300 ton biyodizel yakıt ele geçirildi.

Gemiyle yurt dışına kaçıracaklardı, polis engelledi, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı üretilip gemiyle yurt dışına kaçırılması planlanan yaklaşık 55 tankere tekabül eden bin 300 ton biyodizel yakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmada, Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmada EPDK Lisansı olmadan yasa dışı olarak biodizel yakıt üretildiği, üretilen biodizelin Malkara ilçesinde bir firmaya ait tesiste depolandığı ve gemiye yüklenerek yurt dışına çıkarılacağı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada bin 300 ton biyodizel yakıt ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın 50-55 tankere tekabül ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Biodizel akaryakıtın bitkisel ve her türlü biyolojik kökenli yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek dizel araçlarda kullanılmaya elverişli hale getirildikten sonra özellikle Avrupa ülkelerinde kullanım oranının çok yüksek olduğu, Türkiye'de uluslararası kaçakçılığına sıklıkla başvurulan petrol ürünü olduğu öğrenildi.

(Halil Dağ/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
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