Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (4)

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HABERİ ALAN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞSahil Güvenlik ekiplerince 12 saat süren çalışmaların ardından bu sabah Mudanya'nın Altıntaş bölgesinde yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın babası Muhammet Şipka'nın (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
HABERİ ALAN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Sahil Güvenlik ekiplerince 12 saat süren çalışmaların ardından bu sabah Mudanya'nın Altıntaş bölgesinde yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın babası Muhammet Şipka'nın (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sabah saatlerinde oğlunun kurtarıldığını öğrenen Muhammet Şipka, Nilüfer ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi. Daha sonra yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Muhammet Şipka'nın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
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