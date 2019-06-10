Son Dakika Haberleri: Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (4)
Son Dakika Güncel Haber

Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (4)

8 saat önce

HABERİ ALAN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞSahil Güvenlik ekiplerince 12 saat süren çalışmaların ardından bu sabah Mudanya'nın Altıntaş bölgesinde yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın babası Muhammet Şipka'nın (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (4), System.String[]

HABERİ ALAN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Sahil Güvenlik ekiplerince 12 saat süren çalışmaların ardından bu sabah Mudanya'nın Altıntaş bölgesinde yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın babası Muhammet Şipka'nın (85), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sabah saatlerinde oğlunun kurtarıldığını öğrenen Muhammet Şipka, Nilüfer ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi. Daha sonra yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Muhammet Şipka'nın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 

Berktuğ ÖNCÜ- Semih Şahin- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Altıntaş, Mudanya, Sabah, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı Denizde kaybolan 45 yaşındaki kadının cesedi 20 saat sonra bulundu Suriyeliler için "talimat" veren Mudanya Belediye Başkanı konuştu: Kim olursa olsun izin verilmiyor Denizde 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve gelince babasının ölüm haberini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]