Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı - Son Dakika

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı
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Gemlik'e bağlı Adliye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Özcan Akin (25) isimli genç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
Gemlik'e bağlı Adliye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Özcan Akin (25) isimli genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Traktörün kontrolünü kaybetmesi sonrasında yaşandığı öğrenilen kazada, Akın traktörün devrilmesiyle traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA
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