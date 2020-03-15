Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı - Son Dakika

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

1 saat önce

Gemlik'e bağlı Adliye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Özcan Akin (25) isimli genç hayatını kaybetti.

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı, System.String[]

Gemlik'e bağlı Adliye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Özcan Akin (25) isimli genç hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Traktörün kontrolünü kaybetmesi sonrasında yaşandığı öğrenilen kazada, Akın traktörün devrilmesiyle traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Gemlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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