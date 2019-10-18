Gemlik Adliyesi taşındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni adliyenin tamamlanmasıyla taşınma işlemleri başlandı. Pazartesi günü mesai yeni adliye binasında başlayacak.



Mart 2018'de temeli atılan yeni adliye binasının inşaatı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. İç dekorasyon, sistemlerin kurulması ve adliyenin tamamlanması sonrasında, Gemlik Adliyesi kira olarak hizmet verdiği Gemlik Dereboyu'ndaki binasından taşınarak, Hisar Mahallesi'ndeki binasına yerleşmeye başladı. Adliyede yapılan bilgilendirmeye göre, Gemlik Adliyesi, saat 17.00 sonrasında eski bina ile ilişiğini kesecek ve hafta sonu işlemler de yeni adliye binasında yapılacak. Pazartesi itibariyle de, mesai yeni adliye binasında başlayacak. - BURSA