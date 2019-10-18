Son Dakika Haberleri: Gemlik Adliyesi taşındı
Son Dakika Güncel Gemlik Adliyesi taşındı

Gemlik Adliyesi taşındı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni adliyenin tamamlanmasıyla taşınma işlemleri başlandı.

Gemlik Adliyesi taşındı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni adliyenin tamamlanmasıyla taşınma işlemleri başlandı. Pazartesi günü mesai yeni adliye binasında başlayacak.


Mart 2018'de temeli atılan yeni adliye binasının inşaatı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. İç dekorasyon, sistemlerin kurulması ve adliyenin tamamlanması sonrasında, Gemlik Adliyesi kira olarak hizmet verdiği Gemlik Dereboyu'ndaki binasından taşınarak, Hisar Mahallesi'ndeki binasına yerleşmeye başladı. Adliyede yapılan bilgilendirmeye göre, Gemlik Adliyesi, saat 17.00 sonrasında eski bina ile ilişiğini kesecek ve hafta sonu işlemler de yeni adliye binasında yapılacak. Pazartesi itibariyle de, mesai yeni adliye binasında başlayacak. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 günlük Suriyeli bebeğin ölümüne soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Adliyesi taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]