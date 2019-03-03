Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut Açıklaması

Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut Açıklaması

11 dakika önce

Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut ekibiyle Umurbey ziyareti yaptı.

Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut Açıklaması, System.String[]
Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut ekibiyle Umurbey ziyareti yaptı. Bulut'a Umurbey programında Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam da eşlik etti.

Umurbey'in tarihi dokusuna ve turizm potansiyeline değer verdiğini ifade eden Bulut; "Umurbey, Bursa'da kahvaltı turizminin merkezi olan pek çok bölgeden daha güzel bir mahalle. Bizlerin Belediye olarak yapması gereken Gemlik'in önemli mahallelerinden Umurbey ile alakalı düzenlemeler ve tanıtım yapmaktır. Umurbey Gemlik'in turizm atılımında önemli bir mahalle olacaktır. Bizim seçim çalışmalarımızın ana temalarından biri de, Gemlik'e dışarıdan insanların girmesini sağlamak ve ilçemizde bulunan insanların harcamalarını burada yaparak ilçenin canlandırılmasının önünü açmaktır. Umurbey de özellikle hafta sonlarında önemli bir merkez olabilir. Bursa hatta çevre illerin uğrak yeri olması ile alakalı hiç bir engel yok. Özellikle Bursa - İstanbul otoyolu ve İstanbul - İzmir otobanının yanında bulunduğunu düşünürsek, akıllıca bir tanıtımla çok fazla imkan sağlanabilir" dedi.

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam ise, Gemlik'in farklı bölgeleri ve Umurbey'in doğa sporları ve doğa etkinlikleri için uygun olduğunu, bu konuda çalışmalar yapılabileceğini belirtti. İslam; "Gemlik'in cazip hale gelmesi adına farklılık yaratmalı ve buna uygun alanlar oluşturmalıyız. Umurbey, cihatlı ve Gürle geçişi bölgeleri bu anlamda değerlendirilebilir. Sonraki dönemde bu anlamda çalışmalar başlatacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

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