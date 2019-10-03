Son Dakika Haberleri: Gemlik belediye başkan yardımcısı, makamında rehin alındı (3)
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Gemlik belediye başkan yardımcısı, makamında rehin alındı (3)

1 saat önce

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin...

Gemlik belediye başkan yardımcısı, makamında rehin alındı (3), System.String[]

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Bingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet İNAN/BURSA,


Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:48 Kaynak: DHA
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