Usta Oyuncu İnkaya Gemlik Film Festivali'nde Konuştu: "Bugünden Bir Anı Olarak Verilen O Fidanlara İyi Bakın, Birkaç Sene Sonra Yakmasınlar"

EDDA SÖNMEZ

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde ünlü oyuncu Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin son gününde ödüller sahiplerini buldu. Törende, usta oyuncular Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç'a "Sinemaya Emek Ödülü", Erkan Can'a da "Eşref Kolçak Onur Ödülü" verildi. Birçok dalda ödül verilen gecede Şemsi İnkaya'nın konuşması dikkat çekti. İnkaya, "Bugünden bir anı olarak verilen zeytin fidanlarına iyi bakın, birkaç sene sonra yakmasınlar. Sahip çıkın ve iyi besleyin o fidanları, gümbürtüye gidip de yanmasınlar orman olarak" dedi.

Ünlü oyuncu adına 24-27 Temmuz'da düzenlenen Gemlik Film Festivali ödül töreniyle son buldu. Atamer Otel'de düzenlenen törenin sunuculuğunu Meltem Cumbul üstlendi. Ödül töreni, sinema ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı.

Usta isimler Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve oyuncu Güven Kıraç, "Sinemaya Emek Ödülü'nü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın elinden aldı.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DE ADI GEÇEN TÜM FİLM FESTİVALLERİNİ GEÇMEK"

Mehmet Uğur Sertaslan törende yaptığı konuşmada, "Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok değerli sanatçıları ve misafirleri ağırladık. Bizleri yalnız bırakmadılar. Gemlik'te bir film festivali düşüncesiyle yola çıktığımızda, bizi mahcup etmeyeceklerine inandığımız ve bu festivalden sonra bizi tescilleyen Gemliklilere ise ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra üstüne ekleyerek devam etme niyetimiz var. Hedefimiz Türkiye'de adı geçen tüm film festivallerini geçmek" dedi.

"Sinemaya Emek Ödülü" alan oyunculardan Tamer Yiğit, "Bu gece sizlerle olmaktan, Gemlik'te olmaktan dolayı onur duyuyorum" dedi. Perihan Savaş de ödülünü alırken "Bu ödüller, vermiş olduğumuz emeğin karşılığını bize hatırlatmış oluyor. Bu anlamda bu tarz festivaller oldukça, burada, inadına varız diyoruz" diye konuştu.

ŞEMSİ İNKAYA: ZEYTİN FİDANLARINA İYİ BAKIN, BİRKAÇ SENE SONRA YAKMASINLAR

Ödül sahiplerinden Şemsi İnkaya ise törende son yıllarda artan ve yapılaşma için kasıtlı yapıldığı iddia edilen orman yangınlarına gönderme yaptı. İnkaya, "Sanatçılara gösterdiğiniz bu yakın ilgiye çok teşekkür ederim. Bir tek söyleyeceğim bir şey var. Jüri üyelerine fidan dağıttığınız. Bugünden bir anı olarak verilen o fidanlara iyi bakın, birkaç sene sonra yakmasınlar. Sahip çıkın ve iyi besleyin o fidanları, gümbürtüye gidip de yanmasınlar orman olarak" dedi.

Güven Kıraç ise duygularını "İnsanın sevdiğinden karşılık bulması kadar güzel bir şey yok. Herkese teşekkür ederim" diye dile getirdi.

"ALDIĞIM EN ÖNEMLİ ÖDÜL"

Oyuncu Erkan Can'a, festivalin özel ödüllerinden "Eşref Kolçak Onur Ödülü" verildi. Can ödülünü, Mehmet Uğur Sertaslan'ın elinden aldı ve "Aldığım en önemli ödül. Eşref abimize layık olmaya çalışacağım çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gecede, festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve Mansiyon Ödülü de sahiplerini buldu. Kazananlara ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

KISA FİLM YARIŞMASININ BİRİNCİSİ "YÜZYILLAR" FİLMİ OLDU

Kısa Film Yarışması'nın birincisi Zeynep Demirhan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yüzler" filmi oldu. Yönetmen Zeynep Demirhan ödülünü, jüri başkanı Halil Ergün'ün elinden aldı. Ergün, "Yaşadığım yörenin çocuğu olarak burada bir kültürel sanatsal etkinliğin yaşanmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Ben de bir İznikliyim. Jüri üyesi olmak, hakemlik yapmak defterimde yoktur ama geleceği ellerine teslim edeceğimiz gençler söz konusu olunca her şey değişiyor. Kültürde, sanatta ve sinemada gelecek onların elinde. Çok keyifli çalışmalardı hepsi. Hepsini kutluyorum" dedi.

Yarışmanın ikincisi Volkan Güney'in yönetmenliğindeki "Larva" filmi oldu. Güney, ödülünü jüri üyesi Erkan Can'ın elinden aldı.

Yarışmanın üçüncüsü ise Baturay Tunçat yönetmenliğindeki "Gün Işığı" filmi oldu. Filmin yönetmeni ödülünü, jüri üyesi Yüksel Aksu'dan aldı. Mansiyon Ödülü'nün sahibi ise Don Don Kurşunu filmiyle Zuhal Kaya oldu. Kaya'ya ödülünü jüri üyeleri Zeynep Dadak ve Ömer Sinir teslim etti. Ödül töreninin ardından gece Ceren Gündoğdu ve orkestrası konseriyle devam etti.