Gemlik Belediye Başkanı, Pazar Yerinde File Dağıttı
1 saat önce
GEMLİK Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediyenin 'Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım' kampanyası kapsamında, pazar yeri girişinde vatandaşlara file dağıttı.
GEMLİK Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, belediyenin 'Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım' kampanyası kapsamında, pazar yeri girişinde vatandaşlara file dağıttı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasının ardından, Gemlik
Belediyesi 'Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım' isimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilçedeki pazar yerinin girişinde file dağıtan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, plastik ve benzeri atıkların doğada bin yıldan fazla kaldığına dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin adet fileyi, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar
İslam ve Belediye personeli ile birlikte kısa sürede pazardakilere dağıtan Refik Yılmaz, çevreci kampanyanın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, çevre konularındaki bilinçlendirme ve özendirme çalışmalarını da devam ettireceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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