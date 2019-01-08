Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediye Başkanı, Pazar Yerinde File Dağıttı

Gemlik Belediye Başkanı, Pazar Yerinde File Dağıttı

1 saat önce

GEMLİK Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediyenin 'Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım' kampanyası kapsamında, pazar yeri girişinde vatandaşlara file dağıttı.

Gemlik Belediye Başkanı, Pazar Yerinde File Dağıttı, System.String[]
GEMLİK Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediyenin 'Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım' kampanyası kapsamında, pazar yeri girişinde vatandaşlara file dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasının ardından, Gemlik Belediyesi 'Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım' isimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilçedeki pazar yerinin girişinde file dağıtan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, plastik ve benzeri atıkların doğada bin yıldan fazla kaldığına dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin adet fileyi, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam ve Belediye personeli ile birlikte kısa sürede pazardakilere dağıtan Refik Yılmaz, çevreci kampanyanın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, çevre konularındaki bilinçlendirme ve özendirme çalışmalarını da devam ettireceklerini söyledi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Refik Yılmaz, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 20:10:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediye Başkanı, Pazar Yerinde File Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]