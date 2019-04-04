Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan Mazbatasını Aldı

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan Mazbatasını Aldı

1 saat önce

CHP'den Gemlik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan, mazbatasını aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan Mazbatasını Aldı, System.String[]
CHP'den Gemlik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan, mazbatasını aldı.

Sertaslan, Gemlik Adliyesi yemekhanesindeki törende, mazbatasını Gemlik Seçim Kurulu Başkanı Kenan Gül'den aldı.

Törene, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz katıldı.

Sertaslan, Gemlik'in güzel hizmetleri hak ettiğini söyledi.

Gemlik için her zaman çalışmaya devam edeceklerini belirten Sertaslan, "Bizler meclisimizin sözcülüğünü yapacağız. Verecekleri destekler için tüm meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Kenan Gül, Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nevşehir 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]