Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan: "Yerli otomobil tesisi çevre dostu bir yatırım olacak" - Son Dakika

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan: "Yerli otomobil tesisi çevre dostu bir yatırım olacak"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'e kurulacak tesiste üretilecek olan yerli otomobil gün sayarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çevre dostu bir yatırımın kendi ilçelerinden yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan:

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'e kurulacak tesiste üretilecek olan yerli otomobil gün sayarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çevre dostu bir yatırımın kendi ilçelerinden yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait alanda yapılacak olan tesisle yerli otomobil üretilecek. 15 yılda 22 milyar TL yatırım ile yılda 175 bin araçlık kapasiteli tesisin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleşmişti. 2032'ye kadar 1 milyon yerli otomobil üretme hedefi ile yola çıkan TOGG'un yatırımlarının memnuniyet verdiğini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Yer olarak büyük memnuniyetle söylüyorum ki, Türkiye'de birçok vilayet varken Bursa'yı, burada birçok ilçe varken Gemlik tercih edilmesi memnuniyet verici. Ulaşım ağlarına yakın ve iş gücüne kolaylıkla erişilebilecek, devlet tarafından yatırım teşviki verilen bir alan. Enerji nakil hatları hemen yanından geçiyor. Eğer bir yatırım yapılacaksa Gemlik bu işin en doğru yeridir. Bizde çok büyük bir memnuniyetle karşıladık. Çünkü, bölgede herkesin gözü var. Kötü, çevreye etkisi noktasında sıkıntı doğurabilme ihtimali olan bir sanayi kuruluşu gelir diye doğrusu aklımız gidiyordu. Bu anlamda çevreye dost bir faaliyet gerçekleştirilecek olması çok güzel. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili üretilecek. Umuyoruz ki, günün sonunda elektrikli bir otomobil ve bütün unsurlarıyla Türkiye'de üretilen bir otomobil ortaya çıkacaktır. Bu Gemlik'te olacak. Nereden bakarsak çok prestijli ve anlamlı bir iştir. Türkiye'nin ilk yerli otomobili artık Gemlikli" dedi.

"Göç baskısı oluşturacak endişesini taşıyoruz"

Gemlik'in 3 tane limanı olduğunu ifade eden Sertaslan, "Türkiye'nin en büyük ihracat hacmi bakımından en büyük ikinci gümrük kapısıdır. Dolayısıyla Gemlik bu anlamda güçlü ve dinamik bir ilçedir. Türkiye'nin ilk 500 kuruluşunun 5'ine ev sahipliği yapıyor. Bizim için bunlarda gurur kaynağıydı. Üzerine çok prestijli bir iş daha geldi. Burası aynı zamanda zeytinin başkenti. Dünya üzerinde sofralık zeytin olarak üretilen en lezzetli ve kıymetlisinin üretildiği topraklardayız. Bütün bunlara bakınca bu fabrika, yerli otomobili üretmiş olmasaydı benim için bu kadar memnuniyet kaynağı olmazdı. 136 tane işletmemiz varken, Gemlik'in yeteri kadar bu işletmelerden istifade edemediği gibi bir düşüncemiz de var. Bize paydaşlık noktasında destek veren kuruluşlar var ama sırtını çevirenler de var. 'Belediye ile bir işim olursa ancak yararlı bir iş yaparım' noktasındalar. 5 baba yiğidin böyle davranacağına inanmak istemiyoruz. Onların kentin gelişimine, destek olacaklarını düşünmek istiyoruz" diye konuştu.

Yerli otomobil fabrikası ile birlikte bir göç baskısı endişesini taşıdıklarını dile getiren Sertaslan, "Şimdiden Türkiye'nin 4 bir yanından yurttaşlar geliyor. 'Orada bir iş bulabilir miyiz' umuduyla. Biz bu durumdan çok da mutlu değiliz. Çünkü bizim resmi kayıtlara göre 9 bin 800 civarı işsiz vatandaşımız var. Onların entegre edilip bu işletmede çalıştırılması gibi bir gayretimiz var. Bu konuda da TOGG'dan anlayış ve destek isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir işidir"

"Otomobilin yerliliği noktasında bazı vatandaşlarımızın tartıştığını görüyorum ve onlara 'tartışmasınlar' diyorum" diyerek sözlerini sürdüren Sertaslan, "Bu Türkiye için 60 yıllık bir rüyadır. Devrim otomobillerinden beri, Türkiye hep kendi otomobilini üretmek istiyordu. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Burada üretilen teknoloji harikası araç, yüzde 100 her şeyi ile Türkiye'de üretilsin. Bizde bundan gurur duyalım. Eksik bir şey olursa parti ayrımı yapmaksızın hepimize zarar verecektir. İyi bir şey olursa da yine parti ayrımı yapmadan söylüyorum, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir işidir. Herkes sahip çıkmalıdır. Biz böyle bakıyoruz ve sahip çıkıyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi. - BURSA

Gemlik, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 09:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan: 'Yerli otomobil tesisi çevre dostu bir yatırım olacak' - Son Dakika Ekonomi

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