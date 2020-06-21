Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi - Son Dakika

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda Gemlik Belediyesi'nin korona virüs dönemi çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Gemlik Belediyesi mücadelede en ön saflarda yer...

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi, System.String[]

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda Gemlik Belediyesi'nin korona virüs dönemi çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Gemlik Belediyesi mücadelede en ön saflarda yer aldı" dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları ve on üç ilçenin Belediye Başkanıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara'nın incisi ve zeytinin başkenti Gemlik iddiasıyla yola çıktıklarını vurgularken, projelere başlarken ilk önce vatandaşa anket aracılığıyla sunduklarını ve bu anketten çıkan sonuçlara göre çalışmalara hız verdiklerinin de altını çizdi. Gemlik'te birçok projenin bitme noktasına geldiğini de aktaran Sertaslan, "sosyal demokrat bir belediyenin neler yapabileceğini göstermek adına ekibimizle beraber cansiparane çalışıyoruz" diye konuştu.


Vefa grubunda etkin rol


Vefa grubunda da etkin rol aldıklarını vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Salgınla beraber yaşlılarımıza ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza destek için kurulan vefa grubuna Gemlik Belediyesi tarafından salgın sürecinde desteğin aralıksız devam ettiğini belirtirken, "Vefa grubuna yaklaşık 20 personel, 5 araç ile destek verdik. Yaşlılarımızın maaş çekimi için ise emniyet güçlerimize araçlarımızı tahsis ettik" dedi.


Millet ittifakı mücadelede en ön safta yer aldı


Millet ittifakı belediyelerinin korona virüsle mücadelede en ön safta yer aldığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, salgının başladığı ilk günden itibaren Gemlik Belediyesi ekiplerinin teyakkuza geçtiğini ve vatandaşlarımızı korona virüsten korumak için 24 saat hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Maske sıkıntısının tavan yaptığı süreçte 250 bin maskeyi Gemliklilere dağıttıklarını da vurgulayan Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen 3 bin 500 haneye bu dönemde erzak yardımı yaptıklarını Kılıçdaroğlu'na aktardı.


Gemlik Belediyesi'nin sağlık çalışanları için yaptıklarını da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ileten Başkan Sertaslan, "Sağlık çalışanlarımız yakınlarının sağlığı için eve gitmekten korkuyorlardı. Bizlerde sağlık çalışanlarımızı Gemlik'in en iyi konaklama tesisinde ağırladık. İlçemizdeki devlet hastanemize tıbbi malzeme desteği sağladık. Diyaliz servisini kullanan vatandaşlarımız için araç tahsis ettik" diye konuştu.


Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, halk market, yaşlı bakım evi, kreş, engelsiz montaj atölyesi gibi birçok projenin bitme aşamasında olduğunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarırken, "Projelerimizi yakında açabilecek duruma geldik. Açılışlarda sizleri de aramızda görürsek büyük onur duyacağız. Önümüzdeki ay içerisinde genel merkezimizi ziyaret ederek sizleri Gemlik'e davet edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Kemal Kılıçdaroğlu, Gemlik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu         
17:41
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi         
15:36
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir         
14:17
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 18:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei