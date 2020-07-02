Gemlik Belediye Meclisi'nde encümen ve komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika

Gemlik Belediye Meclisi'nde encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Gemlik Belediye Meclisi üç aylık aradan sonra yeniden toplandı.

Gemlik Belediye Meclisi üç aylık aradan sonra yeniden toplandı. Korona virüs salgını nedeniyle oturumlarına ara verilen meclis, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Meclis üyeleri, çalışanlar ve konuklar salona ateşleri ölçülerek alınırken girişte maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya bulunduruldu. Meclis, Gemlik Belediyesi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

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Son oturumu mart ayında yapılan Gemlik Belediye Meclisi, yoğun gündemle toplandı. Nisan, mayıs ve hazirana aylarında görüşülmesi gereken konuların da birikmesiyle tek oturumda çok uzun süreceği görülen meclisin üç oturumda gerçekleştirilmesine karar verildi.


Başkan Sertaslan: "Salgında çalışan tüm ekiplerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim"


Mecliste açılış konuşmasını yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, meclisin en son mart ayında toplandığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Korona virüs salgınından biz de meclis olarak payımıza düşeni aldık ve üç ay bir araya gelemedik. Bu arada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca süreci iyi yönetti. Ülkemizde 200 bin vaka görüldü, 5 bin hastamızı kaybettik. 170 binden fazla iyileşen hastamız var. Hastalarımıza acil şifalar, kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Belki asla eskisi gibi olmayacak ama salgın süresince ortaya çıkan tabloyu değiştirmek adına bir şansımız var. 1 Haziran'da normalleşme başladı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmazsak virüsle mücadelede zorlanırız. Korona virüsle mücadele kapsamında başta Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Emniyet güçlerimize, Jandarmamıza, öğretmenlerimize, din adamlarımıza ve ekipte yer alan belediye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Süreçte zaman zaman 150 kadar çalışanımızın Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldığı oldu. Sağlık çalışanlarımıza da minnettarız. Yeri geldiğinde kendi ailelerini bir kenara bırakarak bizler için çalışmaya devam ettiler. Salgın sebebiyle keyifle icra ettiğimiz pek çok özel günü buruk geçirdik. 23 Nisan'ı omuz omuza alanlarda kutlamak isterdik olmadı. Evde kal, sağlıklı kal dedik. Anneler Günü, Engelliler Haftası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çevre Koruma Haftası, Babalar Günü, Kabotaj Bayramı gibi günlerde maalesef etkinlikler yapamadık. Elimizden gelen denetimleri gerçekleştiriyoruz ama sosyal mesafeyi korumakta, vaka sayısını azaltmakta zorlanıyoruz."


Başkan Sertaslan konuşmasında Kurşunlu mahallesinin doğalgaz konusuna da değinerek son aşamaya gelindiğini, yüklenici firmanın Eylül ayında doğalgaz çalışmalarına başlayacağını müjdeledi.


Yaşlı Konukevi'ne onay


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ınvizyon projelerinden olan Yaşlı Konukevi'nin kurulmasına yönelik teklif de mecliste oy birliği ile kabul edildi. Gemlik Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen ve geçtiğimiz aylarda yeniden Gemlik Belediyesi'ne devredilen, Kurşunlu'daki tesisin yaşlı konuk evine dönüştürülmesi için çalışmaların da kısa sürede başlayacağı belirtildi.


Encümende bu kez MHP'li meclis üyesi


Başkan Sertaslan'ın konuşmasının ardından encümen ve komisyon seçimlerine geçildi. Geçtiğimiz yıl mecliste çoğunluk olmasına rağmen yönetimde şeffaflık ilkesi gereği muhalefet partisinden de encümen üyesi seçilmesi bu yıl da tekrarlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu encümene üye vermezken Emrah Keskinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak encümende yer aldı.


Gemlik Belediye Meclisi'ndeki çalışma komisyonlarının yeni üyeleri ise şu şekilde:


Plan ve Bütçe Komisyonu: Songül Şanlı (Cumhuriyet Halk Partisi), Bülent Çiçek (Cumhuriyet Halk Partisi), Oğuz Hançer (İYİ Parti) Aydın Bayraktar (Cumhuriyet Halk Partisi), Emrah Keskinden (Milliyetçi Hareket Partisi)


İmar Komisyonu: Arzu Karataş (Cumhuriyet Halk Partisi), Mert Dimili (Cumhuriyet Halk Partisi), Fatih Aydın (Cumhuriyet Halk Partisi), Dursun Yavuz (Ak Parti), Mehmet Öksüz (Milliyetçi Hareket Partisi)


Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu: Songül Şanlı (Cumhuriyet Halk Partisi), Bülent Çiçek (Cumhuriyet Halk Partisi), Sedat Özer (Cumhuriyet Halk Partisi), Alpaslan Eker (Milliyetçi Hareket Partisi) Elif Acar (AK Parti)


Hukuk Komisyonu: Mert Dimili (Cumhuriyet Halk Partisi), Durmuş Uslu (Cumhuriyet Halk Partisi), Nihat Çetin (Cumhuriyet Halk Partisi), Ümit Güler (AK Parti), Osman Durdu (Milliyetçi Hareket Partisi)


Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu: Nihat Çetin (Cumhuriyet Halk Partisi), Mustafa Kaynatma (Cumhuriyet Halk Partisi), Sedat Akkuş (İYİ Parti), Şükran Ersöz (Adalet ve Kalkınma Partisi), Osman Durdu (Milliyetçi Hareket Partisi)


Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu: Mustafa Kaynatma (Cumhuriyet Halk Partisi), Fatih Aydın (Cumhuriyet Halk Partisi), Sedat Özer (Cumhuriyet Halk Partisi), Ercan Barutçuoğlu (Adalet ve Kalkınma Partisi), Mahmut Kamil Solaksubaşı (Milliyetçi Hareket Partisi)


Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Durmuş Uslu (Cumhuriyet Halk Partisi), Tekin Rama (Cumhuriyet Halk Partisi), Mahir Dağ (Cumhuriyet Halk Partisi), Dursun Yavuz (Adalet ve Kalkınma Partisi), Alparslan Eker (Milliyetçi Hareket Partisi)


Gemlik Belediye Meclisi, 2. Oturumunu 3 Temmuz Cuma, saat 17.00'de, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. - BURSA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Gemlik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gemlik Belediye Meclisi'nde encümen ve komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika

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