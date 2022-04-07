Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi - Son Dakika
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Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi

07.04.2022 13:31
Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi

BURSA'nın Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'İlçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' yönündeki sorusuna Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde düzenlenen iftar programına davet edilmediğini belirterek,...

BURSA'nın Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'İlçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' yönündeki sorusuna Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde düzenlenen iftar programına davet edilmediğini belirterek, "Bakan gelmiş, TOBB Başkanı gelmiş, milletvekili orada, kaymakam orada ama şehrin belediye başkanına davet yok. Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem" diyerek cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Zafer Işık, Osman Mesten ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı yöneticileri ve Gemlik'teki bazı odaların yöneticileri, pazartesi günü TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde buluştu. TOGG'un otomobilinin test sürüşünün yapıldığı program sonrası iftar düzenlendi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise programa davet edilmedi.

'ŞEHRİN BELEDİYE BAŞKANINA DAVET YOK'Başkan Sertaslan, dün yapılan Gemlik Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda programa çağırılmadığı için sitem etti. Toplantıda AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'ilçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' sorusuna cevap veren Sertaslan, "TOGG'un arabasını getirmemiz lazım buraya. TOGG'un iftarına gidip de Gemlik'ten kimseyi çağırmayanlar nedeniyle arabayı da asmayacağım oraya. Bakan gelmiş, TOBB başkanı gelmiş, milletvekili orada, kaymakam orada ama şehrin belediye başkanına davet yok. Ne resmi, ne posteri. Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İYİ Parti'yi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem. Şikayet ediyorum buradan vatandaşa. Ne olacak? Arabayı sadece size mi satacaklar" dedi.'BENİ SAHİPLENMEYENİ SAHİPLENMEM'Şamil Yiğit'in 'Bir reklamı bir broşürü asamadık' sözleri üzerine Başkan Sertaslan, "Araba… Araba... Araba istiyoruz dedik. O arabayı sergileyelim dedik. Arabanın motorunu istemiyoruz. Kaportasını istiyoruz dedik. Sağlayın bunu. TOGG'un resmini yapacakmışız. Ben, beni sahiplenmeyeni sahiplenmem. Gemlik'e geliyor da Gemlik'i kapının önünde oturtturuyorsa, iftar yemeği veriyor da bu şehrin belediye başkanına davetiye çıkarmıyorsa sahiplenmem. Siz Gemlikli olarak benden taraf olacaksınız" dedi.'CHP'LİYİM DİYE ÇAĞIRMIYORLAR'

Şamil Yiğit, 'Ajitasyon yapıyorsunuz. TOGG'u siz sahiplenmiyorum diyerek, yerli ve milli projeyi sahiplenmiyorsunuz. Bunu burada söylüyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Başkan Sertaslan ise TOGG'u kastederek, "Bu AKP'nin projesi. Beni oraya CHP'li belediye başkanıyım diye çağırmıyorlar. Sizi halka şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi
Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi
Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi
Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi
Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi
YORUMLAR
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Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: 'TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil' Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: 'TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil' Karaman'da KMÜ'den kısa kısa Karaman'da KMÜ'den kısa kısa

Hisarcık, AK Parti, Gemlik, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi - Son Dakika
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