Gemlik Belediyesi ekipleri görev başında - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi ekipleri görev başında

6 saat önce

Gemlik Belediyesi, bütün ekipleriyle virüse karşı mücadelesini sürdürüyor.

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Gemlik Belediyesi, bütün ekipleriyle virüse karşı mücadelesini sürdürüyor.


Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri caddeleri dezenfekte ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise bankları ve çocuk parklarını dezenfekte ediyor. Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor.


Ana caddeler yıkandı


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gemlik'in sokaklarında yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk koordinesinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise hafta sonu mesaisini parkları ve ilçe genelinde bulunan bankları dezenfekte ederek geçirdi. Dezenfekte çalışmaların sonucu 30 çocuk parkı ve ilçe genelindeki bankları dezenfekte eden ekipler, vatandaşın yoğun olduğu bu bölgelerde çalışma sıklığını arttıracaklarını da ifade ettiler.


65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması kararının alınmasıyla beraber harekete geçen Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Başkanılığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ihtiyaçların giderilmesi maksadıyla ortak çalışmalar yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlarını bildiren risk grubundaki vatandaşların bu risklerden uzak kalmasını sağlıyor.


"Zor günleri el birliğiyle aşacağız"


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin ve dünyanın sağlık açısından zor günlerden geçtiğini ifade ederken, bu zor günleri el birliğiyle aşacaklarını vurguladı. Koronavirüsünün yayılmasını önlemek için en az iki hafta boyunca çok önemli işlerin dışında evden çıkılmaması gerektiğini belirten Başkan Sertaslan, "Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar görev başında, vatandaşlarımıza düşen görev ise yetkilileri dinleyerek virüsün bulaşmaması için gerekli önlemleri almak" dedi. - BURSA

Zabıta Müdürlüğü, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:59 Kaynak: İHA

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