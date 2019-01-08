Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi Fileyle Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekti

Gemlik Belediyesi Fileyle Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekti

1 saat önce

Gemlik Belediyesi, geçmiş dönemlerde kullanan pazar filelerinden yaptırarak vatandaşa dağıttı.

Gemlik Belediyesi Fileyle Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekti, System.String[]
Gemlik Belediyesi, geçmiş dönemlerde kullanan pazar filelerinden yaptırarak vatandaşa dağıttı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam'ın da katıldığı dağıtımda, poşet kullanımının zararlarına dikkat çekildi.

Pazara gelen vatandaşlardan da ilgi gören pazar filesi dağıtımı, kısa sürede filelerin tükenmesi üzerine sona erdi. Konu ile alakalı değerlendirme yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz; "Çevreye duyarlı olmak adına duyarlılık içeren bir çalışmaya imza attık. Geçmişte bizler ve büyüklerimiz pazar fileleri kullanır, doğaya zarar vermezdi. Poşet kullanımı doğaya önemli zarar veriyor. Beraberinde geleceğimize ve çocuklarımıza da kötü bir miras olarak yansıyor" dedi.

Duyarlılık Yayılmalı

Çevre duyarlılığın yayılması gerektiğini de ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz; "Çevre duyarlılığını yaygınlaştırmak adına bir adım attık. Bu konuda çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Biz dünyayı çocuklarımıza bırakacağız. Kötü bir çevre ile olumsuz bir miras bırakmak ve doğaya ihanet etmek istemiyorsak, her birey kendi üzerine düşeni yapmalı" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Gemlik, Güncel
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