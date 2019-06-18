Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi hizmette mesafe tanımıyor
Son Dakika Güncel Haber

Gemlik Belediyesi hizmette mesafe tanımıyor

16 dakika önce

Gemlik Belediyesi ekipleri merkezden 38 kilometre uzakta olan Fındıcak Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi hizmette mesafe tanımıyor, System.String[]
Gemlik Belediyesi ekipleri merkezden 38 kilometre uzakta olan Fındıcak Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, greyder, kamyon ve kepçe yardımıyla arazi yollarının iyileştirilmesini ve mahalle içindeki iyileştirmeleri yaparken, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ise muhtarlık binasının yenilenmesi, çevre düzenlemesi gibi birçok işlemi de gerçekleştirecek.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk çalışmaları yerinde inceledi. Serintürk, Belediye hizmetlerini Gemlik'in her köşesine taşımasının gururunu yaşadıklarını ifade ederken, çalışmaların ise hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. Gemlik Belediyesi'nin çalışma anlayışının mesafe tanımadığını belirten Serintürk, "Bugün eskiden köy olan ilçemiz merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Fındıcak Mahallesi'ndeyiz, belediye ekiplerimiz, muhtarımız ve çiftçi malları heyetimiz ile mahallemizin meselelerini muhtarımızdan dinledik ve notlarımızı da aldık. Belediye olarak hizmetlerimizi her noktaya ulaştıracağız" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir 6 aylık enflasyon zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:19:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi hizmette mesafe tanımıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]