Son Dakika Haberleri: Gemlik belediyesi imar bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı
Son Dakika Güncel Gemlik belediyesi imar bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı

Gemlik belediyesi imar bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı

43 dakika önce

Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdıBURSA'da Gemlik Belediyesinin imar bölümüne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V. (23) cam kapıyı kırıp, güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı

BURSA'da Gemlik Belediyesinin imar bölümüne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V. (23) cam kapıyı kırıp, güvenlik görevlileriyle tartıştı. P.C.V. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra, Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'nde meydana geldi. Uyuştucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V., kapalı olan imar bölümüne gelip, taşkınlık yapmaya başladı. Kapı kolunu kıran P.C.V., ardından kolla kapının camını kırdı. Olayın ardında binaya güvenlik görevlileri geldi. Bu sırada uyuştucu etkisinde olduğu ileri sürülen P.C.V.'nin, gelen güvenlik görevlileri ile arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri P.C.V.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayın ardından Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da binaya gelip incelemelerde bulundu.

'AİLEMLE TARTIŞTIM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM'

Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin imar bölümüne gelerek cam kapıyı kıran madde bağımlısı olduğu belirtilen P.C.V. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde ailesiyle tartıştığını, sinirlenerek kendisini kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından P.C.V. akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gemlik belediyesi imar bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı

Gemlik, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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