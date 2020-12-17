Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor - Son Dakika

Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor

17.12.2020 13:57
Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor, System.String[]

Engelsiz montaj atölyesi, istihdam ve yetenek geliştirmede engelleri ortadan kaldırıyor.

Engelsiz montaj atölyesi, istihdam ve yetenek geliştirmede engelleri ortadan kaldırıyor.

Son dönemde sosyal projeler ile adından söz ettiren Gemlik Belediyesi, dezavantajlı fertleri topluma kazandırarak iş sahibi olmalarını sağlayacak yeni ve önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Engelsiz Montaj Atölyesi ile bedensel ya da zihni engele sahip yurttaşlar yeteneklerine göre üstlenecekleri işlerle hem sosyal hayata katılacak hem de gelir elde edecekler.

Bir buçuk yıllık süre içinde kreş, yaşlı konukevi, Halk Market, Engelsiz Taksi ile sosyal yardım çalışmalarını başarıyla sürdüren Gemlik Belediyesi, Engelsiz Montaj Atölyesi ile istihdamda engelleri kaldıracak. Engelli bireyler montaj atölyesinde meslek sahibi olurken gelir elde edecekler. Yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak bireyler, Gemlik'teki işletmelerin ihtiyaç duydukları montaj çalışmalarını tamamlayarak ilçe ekonomisine de katkı sağlayacaklar.

Sosyal belediyeciliğe yeni bir soluk getirmek istediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ihtiyaç sahiplerinden yaşlılara, çocuklardan engellilere tüm gruplara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz, ardı ardına hizmete başlayan projeleri ile beğeni topluyor. Bu gün ilçemizde yüzlerce ailenin yararlandığı Halk Market, kreş, yaşlı konukevinin yanı sıra engelsiz taksiden sonra dezavantajlı gruplara yönelik yeni bir çalışmayı faaliyete geçiriyoruz. Ülkemizde başarılı örnekleri olan Engelsiz Montaj Atölyesi'nde, engelli hemşerilerimiz bölgemizde faaliyet gösteren işletmelere yardımcı olarak çeşitli işlerde istihdam edilecekler. Böylece meslek sahibi olurken sosyal hayatta da yer alacaklar." - BURSA

Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor

Pandemi Sosyal Destek, İstihdam, Market, Gemlik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi istihdamda engelleri kaldırıyor - Son Dakika


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