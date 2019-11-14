Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi'nde hizmetler hızlanıyor
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nde hizmetler hızlanıyor

Gemlik Belediyesi'nde hizmetler hızlanıyor

6 saat önce

Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde yol, kaldırım ve parke çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediyesi'nde hizmetler hızlanıyor, System.String[]

Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde yol, kaldırım ve parke çalışmalarına devam ediyor.


Gemlik Belediyesi, yeni dönemin ilk haftalarında köylerden başlattığı hizmet atağını ilçe genelinde sürdürüyor. Uzak mahallelerde başlayan çalışmalar ilçe merkezinde de devam ediyor. Kış aylarında havalar soğumadan önce hız kazanan çalışmalarda yağışlar ile oluşabilecek beklenmedik durumlara karşı da tedbir alınıyor.


Çalışmalar kapsamında ihtiyaçlarını tamamlamaya giden Gemlik Belediyesi, yol yapım işlerine devam etmek için ihaleye çıkacak. Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bütün mahallelerde bulunan cadde ve sokaklarda beton parke, tretuvar, yol ve çevre düzenlemesi için 18 Kasım 2019 Pazartesi ihale gerçekleşecek. Ayrıca belediyenin bu hizmetlerde kullandığı araçların sigortalanması için de ayrı ihale gerçekleşecek. İhaleye çıkacak işi "2020 yılı belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve iş makinesinin bir yıllık zorunlu trafik sigortası" olarak belirten belediye yetkilileri, söz konusu ihalenin 29 Kasım 2019 Cuma günü yapılacağını kaydetti. İhalelere dair bilgiler Gemlik Belediyesi'nin internet sayfasında bütün vatandaşların erişimine açık olarak da yayınlanıyor. - BURSA

Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi'nde hizmetler hızlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]