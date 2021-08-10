GEMLİK BELEDİYESİ'NDE İLK KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

BURSA'da Gemlik Belediyesi'nin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk, direksiyon başına geçti.

Gemlik Belediyesi, istihdamda kadın erkek eşitliğine yönelik önemli bir adım attı. Uzun süredir hemen hemen tüm personeli erkeklerden oluşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, 35 yaşındaki Sevda Yaruk, ağır vasıta şoförü olarak göreve başladı. Baba mesleği olan ağır vasıta şoförlüğünü devam ettirmek isteyen Yaruk, 25 yaşında E sınıfı ehliyet alarak mesleğe ilk adımını attı.

Eşinin de kendisinin büyük destekçisi olduğunu söyleyen Yaruk, 'Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir kadının ağır vasıta şoförü olması çok fazla yadırgandı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde yapamayacağım söylendi. Ama başardım. Altı yıldır çalışıyorum. Trafikte görenler şaşırıyor. Bu meslekte çoğalacağımızı ve insanlara neler yapabileceğimizi gösteririz' diye konuştu.

Gemlik'te kendisini görenlerin hatta alkışlayanların olduğunu belirten Yaruk şöyle konuştu 'Su ikram edenler, dondurma ikram edenler oldu. Hemşerilerimiz bu konuda oldukça anlayışlar. Gemlik Belediyesi'nde de samimi bir çalışma ortamımız var. Kadın olarak hiçbir sorun yaşamadım ve yaşayacağımı da düşünmüyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum, evde oturmasınlar. Çalışmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Bizlere bu kolaylığı sağladığı için belediye başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a da teşekkür ediyorum?