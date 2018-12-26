Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi'nden Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı

Gemlik Belediyesi'nden Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı

38 dakika önce

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından 11 Eylül İlkokulu'na yapılan akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle açıldı.

Gemlik Belediyesi'nden Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından 11 Eylül İlkokulu'na yapılan akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle açıldı.

Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Uluğ'un yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 11 Eylül İlkokulu Okulu Müdürü Abdülillah Bilir, Gemlik Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımlarla ilçede eğitim çitasının yükseldiğini söyledi. Akıl ve zeka oyunları sınıfında öğrencilerin öğrenirken eğlenebileceğine dikkat çeken Abdülillah Bilir, çevreci faaliyetler, atık yağ ve atık pil toplama projelerini de desteklediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, "Belediye olarak bütün imkanlarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimize sonuna kadar güveniyor ve her koşulda onların yanlarında oluyoruz. Maksadımız ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmek. Sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sorumlu öğretmenlerden bilgi alırken, öğrencilerle zeka oyunları oynayıp sohbet etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:05 Kaynak: İHA

Bursa, Eylül, Gemlik, Güncel
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