Gemlik Belediyesi'nden Anneler Günü jesti - Son Dakika

Gemlik Belediyesi Anneler Günü'nde sokağa çıkan 65 yaş üzeri Gemliklileri müzik ve çiçekle karşıladı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlara, Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni getirilmişti. Yaklaşık iki aydır evde olan 65 yaş ve üzerindeki Gemlikliler, yasağın geçici olarak kaldırılmasıyla sahile akın etti. Aynı zamanda Anneler Günü de olan Pazar günü sokağa çıkan vatandaşlar, Gemlik Belediyesi'nin sürprizleri ile karşılaştı.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve belediye ekipleri, sahile gelen hanımlara çiçek hediye etti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın da eşlik ettiği çalışmalarda zabıta, maskesi olmayan Gemliklilere maske verirken Gemlik Belediye Bandosu üyesi sanatçılar da sahil boyunca çeşitli noktalarda sevilen şarkıları enstrüman eşliğinde seslendirdiler.



Başkan Sertaslan: "Anne sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil"



"Bu süreçte belediyelerimiz çok başarılı çalışmalar yapıyorlar" diyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Bursa'da Gemlik, Mudanya, Nilüfer, ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana belediyelerimiz sosyal belediyecilik nasıl yapılır gösteriyorlar. Herkes evlerindeyken belediyeci arkadaşlarımız çalışıyorlar. Temizliğinden yardım çalışmalarına kadar hizmete devam ediyorlar. Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Anne sevgisini herhangi bir sözcükle tarif etmek kolay değil" diyerek "Hemen hemen iki aydır sokağa çıkamayan annelerimiz ile birlikte olmak bizleri de sevindirdi. Çam sakızı çoban armağanı çiçek ve müzik ile onları mutlu etmek istedik" şeklinde konuştu. - BURSA