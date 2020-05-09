Gemlik Belediyesi'nden bebek maması desteği - Son Dakika

Gemlik Belediyesi 0-12 ay arasındaki bebeklere mama desteğinde bulunuyor.



Son dönemde gerçekleştirdiği sosyal yardım çalışmaları ile adından söz ettiren Gemlik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine erzak desteğine ramazan ayı boyunca hızlanarak devam ediyor. İçinde temel gıda maddelerinin bulunduğu erzak yardımının yanı sıra yeni doğan bebekleri de unutmayan belediye ekipleri, mama desteğine başladı. Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, temin ettikleri 0, 6 ve 12 aylık bebeklere yönelik hazır üç farklı türdeki mamaları ailelere teslim ediyor. Mamaları, talepte bulunan ailelere erzak paketleri ile birlikte veriliyor.



Başkan Sertaslan: "Sosyal yardımlarımız artarak devam edecek"



Gemlik Belediyesi'nin her gün ihtiyaç sahiplerine erzak ulaştırmaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, geçtiğimiz hafta hayırsever bir çiftçinin bağışladığı bir ton zeytinin ardından, belediyeye başka bir hayırseverden de yüzlerce paket bebek maması temin edildiğini söyledi. Başkan Sertaslan, "Bu dönemde rutin hizmetlerimiz devam ederken enerjimizi yoğun olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine ayırdık. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, tüm belediyelerimizin bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Biz de Gemlik Belediyesi olarak erzak paketlerimizi zenginleştirip sürekli hale getirmeye çalışırken yeni doğan evlatlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için mama takviyesinde bulunuyoruz. Bu hizmetimizden faydalanmak isteyen anneler, belediyemize bizzat başvurarak taze mamaları ücretsiz olarak alabilirler. Her zaman dediğimiz gibi bu günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız."dedi. - BURSA