Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği - Son Dakika
Son Dakika Politika Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği - Son Dakika

Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği

6 saat önce

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği, System.String[]

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, dostluk ve dayanışma duygusunun yoğunlaştığı, birlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya hızla devam ediyor.


Erzak desteği çalışmaları, Gemlik Belediyesi'nin gerek kendi kaynakları gerekse Gemlikli hayırseverlerin desteği ile güçlü bir şekilde başlamıştı. İçinde un, pirinç, kuru fasulye, kırmızı mercimek, makarna, arpa şehriye, sıvı yağ, çay, toz şeker ve salça olan erzak paketlerine, hayırsever bir zeytincinin katkısı ile bir ton da zeytin eklenmişti. İlk etapta bin aileye ulaşan erzak paketi sayısı, vatandaşların başvuruları, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmaları ile katlanarak arttı. Ekipler her gün Gemlik'in çeşitli mahallelerinde yüzlerce aileye erzak paketi ulaştırırken teslim edilen paket sayısının üç bine yaklaştığı belirtildi.


500 aileye de mama desteği yapıldı


Erzak yardımlarının devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: "Belediyemiz bünyesinde hizmet verecek kreş, huzurevi, halk market ve sosyal desteklerin koordineli ilerlemesi için oluşturduğumuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İlk etapta birkaç yüz olan erzak paketi sayımız artık binlerle ifade ediliyor. Ekiplerimiz bu hafta bitmeden üç bine yakın hemşerimize ihtiyacı olduğu malzemelerin bulunduğu paketleri ulaştırmış olacak. Üç bin aileye dokunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca isteyen çocuk sahibi ailelerimize erzak desteğinin yanında mama desteği de sağlıyoruz. Bizler sadece ailelerimizin de hayır dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ilk paketlerini alan ailelere ikinci paket yardımları da başlayacak. Hemşerilerimizin, belediyemizin erzak desteğinden faydalanmaları için bizzat başvurmaları gerekiyor. Burada yapılan kayıt işleminde gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz tüm ailelerimize paketleri en kısa sürede ulaştırıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız." - BURSA

Gemlik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:16 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü "İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi         
19:12
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 23:09:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik Belediyesi'nden binlerce erzak paketi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]