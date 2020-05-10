Gemlik Belediyesi'nden dezenfeksiyon desteği - Son Dakika

Berber ve güzellik salonları hizmete başlamadan önce Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.



Korona virüsle mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan berber ve güzellik salonları yeniden açılıyor. Gerekli sağlık önlemlerini alarak, randevu ile sınırlı sayıda müşteriye hizmet verecek işletmeler, açılış öncesi Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde dezenfekte edildi. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi ve Pazar günleri Gemlik'in 28 mahallesinde dezenfeksiyon işlemini tamamladı.



Belediyelerin tüm çalışmaları bir yana, en önemlisi vatandaşlarımızın alacağı tedbirler diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Çok şükür Gemlikli hemşerilerimiz daha duyarlı. Market sıraları ve sokağa çıkma konusundaki ikazlarımızı biraz daha ciddiye almalarını diliyorum. İlçemizde faaliyet gösteren berber ve güzellik salonları, Gemlik'te bu dezenfeksiyon işlemi yapan tek bir firma olması sebebiyle bu hizmete ulaşmakta zorluk çekiyorlardı. Biz ekiplerimiz ile ulaştığımız tüm esnafımızı hem ziyaret ettik hem de dezenfeksiyon gerçekleştirdik" dedi. - BURSA