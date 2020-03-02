Gemlik Belediyesi'nden hayvanseverlere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden hayvanseverlere destek - Son Dakika

Gemlik Belediyesi'nden hayvanseverlere destek

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler ve belediye, kırsal bölgelerdeki sokak hayvanlarını besledi.

Gemlik Belediyesi'nden hayvanseverlere destek, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler ve belediye, kırsal bölgelerdeki sokak hayvanlarını besledi.


Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği, Gemlikli hayvanseverler ve Gemlik Belediyesinin katkılarıyla Kurşunlu, Kumsaz ve Gemsaz bölgelerinde sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı. Mama dağıtımının haricinde sıra sokakta özellikle çeşitli hastalıklara yakalanmış köpeklere müdahalede edilirken, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur ise hayvan severlere kısırlaştırma konusunda bilgi verdi.


Besleme ile ilgili konuşan hayvanseverler, "Onlarca canla mamamızı ve sevgimizi paylaştık. Mama dağıtımı sırasında tespit ettiğimiz uyuz vak'alarına ise Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından anında müdahale edildi ve rehabilitasyon merkezinde tedavileri başlayacak. Gemlik Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.


Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur ise, Gemlik Belediyesinin sokakta yaşayan hayvanlar konusuna her zaman hassasiyetle yaklaştığını ifade ederken, ilçe sınırları içerisinde birçok noktada besleme odaklarının varlığına dikkat çekti. Bu odaklara her salı ve perşembe günü Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından mama takviyesi yapıldığını sözlerine ekleyen Uğur, Gemlikli ve Bursalı hayvanseverlere teşekkür etti. - BURSA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:38 Kaynak: İHA
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