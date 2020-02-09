Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam - Son Dakika Ekonomi

Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam

22 dakika önce

Gemlik Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş sendikası arasında ilk yıl için yüzde 21'lik zam içeren iki yıllık sözleşme imzalandı.

Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam, System.String[]

Gemlik Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş sendikası arasında ilk yıl için yüzde 21'lik zam içeren iki yıllık sözleşme imzalandı.

Gemlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:02 
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