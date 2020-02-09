Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam

Gemlik Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş sendikası arasında ilk yıl için yüzde 21'lik zam içeren iki yıllık sözleşme imzalandı.

Gemlik Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş sendikası arasında ilk yıl için yüzde 21'lik zam içeren iki yıllık sözleşme imzalandı.

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