Gemlik Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika

Gemlik Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

6 saat önce

Gemlik Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında bütün etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.

Gemlik Belediyesi'nden koronavirüs önlemi, System.String[]

Gemlik Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında bütün etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.


Gemlik Belediyesi geçtiğimiz hafta ilk kez ülkemizde teşhis edilen Koronavirüs (Covid-19) hastalığının olası yayılmasına karşı kalabalık tüm etkinliklerini erteledi. Gemlik ve çevresinde böyle bir rahatsızlığa ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken ertelemeler önlem amaçlı gerçekleştirildi.


Tüm programlar ertelendi


Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Kosneyi'nin Ekim ayından beri gerçekleştirdiği "Gemlik'e Doğru Denizi Göreceksin, Orhan Veli" Kültür Etkinlikleri'nde geçen ay müzik teması işlenirken, bu ay resim temasında faaliyetler düzenlenecekti. Programlar dahilinde Zeytin Dalı Meydanı'nda yüzlerce kişilik resim atölyesi, açıkhava resim sergisi, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde karikatür atölyesi ve Uluslararası karikatür yarışmasında birincilik elde eden Gemlikli öğrencilerin sergisi, ilçede belirlenen üç duvarda graffiti çalışması, köy okullarının duvarlarına çeşitli renklendirme ve resim çalışmaları, söyleşiler, Semerciler Yokuşu'nda sanat sokağı etkinlikleri ile 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Programları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gösterileri ertelendi.


Başkan Sertaslan: "Kalabalık ortamlara girilmemeli"


Tüm kalabalık faaliyetlerin bir süre ertelendiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik ve çevresinde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Belediyemiz dört koldan bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bilinçlenerek kendimizi, ailemizi ve çevremizi koruyabiliriz. Uzmanlar kalabalık yerlere girmeyin uyarısı yaparken etkinliklerimize devam etmemiz doğru olmazdı. Bu yüzden şimdilik konser, tiyatro, sergi gibi çalışmalarımızı ileri tarihlere erteledik. Kısa sürede ülkemiz ve dünyanın normale döneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Koronavirüs, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu "Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Son Dakika Haberleri
18:08 Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
18:07 ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
18:03 Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
18:03 SPOR Derbi için takımlar stada geldi
18:00 Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]