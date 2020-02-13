Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği - Son Dakika

Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde metrük binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde metrük binalar belediye tarafından yıkılıyor.


Tehlike arz eden ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalarda yıkımlar devam ediyor. Son olarak Osmaniye Mahallesi Nusretiye Sokaktaki metruk binayı yıkan ekipler, yıkımların devam edeceğini belirtti. Metrük bina yıkımıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü yetkilileri, "İlçemiz genelinde metrük bina yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle bazı binalar vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına sokuyor. Kötü niyetli bazı grupların da uğrak noktası olan bu binaları tespit edip mülkiyet sahipleriyle görüşmemizin ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dediler. - BURSA

Osmaniye, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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