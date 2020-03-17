Gemlik Belediyesi'nin korona virüsü mesâisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nin korona virüsü mesâisi sürüyor - Son Dakika

Gemlik Belediyesi'nin korona virüsü mesâisi sürüyor

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bütün okullar korona virüsü salgınına karşı dezenfekte ediliyor.

Gemlik Belediyesi'nin korona virüsü mesâisi sürüyor, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bütün okullar korona virüsü salgınına karşı dezenfekte ediliyor.


Gemlik Belediyesi, korona virüsüyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 20 binden fazla broşür hazırlayan Gemlik Belediyesi, zabıta ve diğer personelin çalışmaları ile cami çıkışları, pazar yerleri, okul önleri ve esnafa bu broşürleri dağıttı, belediyenin ortak kullanım alanları tepeden tırnağa temizlendi. Dezenfekte çalışmaları okullarla devam ediyor. İlçede bulunan 35 devlet okulu ile 26 özel okul, sokaklar, camiler, duraklar ve bankalarda çalışmalar sürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü Ahmet Dedetürk'ün koordine ettiği ekipler sokak ve okul bahçelerini yıkarken, Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur'un koordine ettiği ekipler ise ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta içinde Gemlik'teki bütün okulların ilaçlanmasının tamamlanası, cadde ve sokak temizliğinin ise artarak devam etmesi planlanıyor. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının da ilaçlama programına alındığı belirtiliyor.


Ödemeler internetten olacak


Ayrıca belediye ödeme yapacak vatandaşların vezneye gelmesine gerek kalmadı. İsteyen Gemlikliler belediyeye ait bütün ödemelerini https://ebelediye.gemlik.bel.tr/ bağlantısından ya da Gemlik Belediyesi Halk Bankası TR68 0001 2009 2800 0007 0000 10 IBAN hesabına internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilecek. Vezneler ise aynı şekilde çalışmaya devam edecek.


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te virüse karşı olağanüstü bir tedbir durumu olduğunu belirterek, hastalık etkisini kaybedene kadar ilçede çalışmaların fasılasız devam edeceğini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:


"Ülkemizde ilk vak'aların görülmesiyle bütün ekiplerimiz büyük bir çaba göstererek belediyemizin üzerine düşen görevleri yerine getiriyor. Sağlık İşleri'miz kurumlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken, Temizlik İşleri'miz de rutin çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor. Ayrıca son çıkan genelgede virüsün yayılmasını engellenmesi maksadıyla geçici süreliğine kapatılan işletmelerin denetlenmesi ise yine belediyemiz yetki alanında devam ediyor" dedi. - BURSA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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