Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor

26 dakika önce

Gemlik Belediyesi ekipleri, devlet okulları ile eğitim kurumlarının tuvaletlerinde düzenli ilaçlamalara devam ediyor.

Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor, System.String[]

Gemlik Belediyesi ekipleri, devlet okulları ile eğitim kurumlarının tuvaletlerinde düzenli ilaçlamalara devam ediyor.


Eğitimli personel, tuvalet ve lavaboları dezenfekte ederek temiz bir ortam sağlarken, çeşitli olumsuz durumların da önüne geçiliyor. Ayrıca ortak kullanım alanları olan okul bahçelerindeki çeşmelere de dezenfekte işlemi uygulanıyor.


Bulaşıcı hastalıkların önüne geçiliyor


İlaçlamanın düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur, bilhassa okulların temizliğine katkı yapmak için ilaçlamanın önemli bir faaliyet olduğunu belirtti. Uğur, "Gün içinde yüzlerce öğrencinin kullandığı bu alanların mikroplardan arınması, çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemli. Personelimizin ilaçlama çalışmalarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini sağlıyoruz. İşe uygun kıyafet ve maske eşliğinde ilaçlama yapan çalışanlarımız ortak kullanım alanlarından faydalanan çocuklarımızın enfeksiyon ve diğer bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına, yayılmasına engel oluyor. İlaçlama çalışmalarımız okullarımız ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak devam edecek" dedi. - BURSA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi
THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]