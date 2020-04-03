Gemlik Belediyesi sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteğinde bulundu - Son Dakika

Gemlik Belediyesi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne dezenfektan ve tıbbi malzeme desteği verdi.

Gemlikli iş adamları ve sanayicilerin de desteğiyle sağlık çalışanlarına 5 bin 400 adet cerrahi maske, 10 bin adet lateks eldiven, 1500 adet koruyucu başlıklı tulum, 660 adet FFP2 ve FFP3 maske, 980 adet koruyucu gözlük ile 500 adet yüz siperliği temin edildi.

Ayrıca devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak para yardımının vatandaşlara ulaştırılması amacıyla da 5 araç da kaymakamlığın kullanımına verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını aktararak, "Gece gündüz demeden görev yapan sağlık personelimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin temini için elimizden gelen desteği sunmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.