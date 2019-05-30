Gemlik Belediyesi Spor başarıdan başarıya koşuyor

24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2019 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası 67 ilden bin 139 minik judocunun katılımıyla İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı.

24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2019 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası 67 ilden bin 139 minik judocunun katılımıyla İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı.



Minikler Türkiye Judo Şampiyonasına 16 Judocusu ile katılan Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki başarılı Judocusu Eda Naz Topalsalihoğlu ile 28 kilo Minik Bayanlarda antrenör İsmail Yıldız nezaretinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Şampiyon Judocu Eda Naz



Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Antrenörü İsmail Yıldız "Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo takımımız büyüklerden, miniklere tüm kategorilerde emin adımlarla başarıdan başarıya koşuyor. Alt yapımızda da Eda Naz başta olmak üzere çok başarılı Judocularımız var. Bu sporcularımız antrenmanlarını 2028 Olimpiyatlarında Gemlik'e ve ülkemize madalya getirmek için özveriyi çalışıyor. Bu uzun maratonda 2019 Minikler Türkiye Judo Şampiyonu olan Judocumuz Eda Naz Topalsalihoğlu'nun ilk katılacağı organizasyon 05-07 Temmuz 2019 tarihlerinde Romanya'da yapılacak olan Minikler Balkan Judo Şampiyonasıdır. Sporcumuzun, Balkan Şampiyonasında bizleri en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektireceğine, İstiklal Marşı'mızı okutacağına ve Balkan Şampiyonu olacağına olan inancımız tamdır. Bu uzun ve zorlu yolculukta bizlerden desteklerini esirgemeyen Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sabri Karaman'a teşekkür ederiz" dedi.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, elde ettiği başarı nedeniyle Şampiyon Judocu Eda Naz Topalsalihoğlu ve Judo Antrenörü İsmail Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Belediyespor'un başarısının Gemlik'in başarısı olduğuna vurgu yapan Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya aralıksız destek vereceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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