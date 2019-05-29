Gemlik Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla belediye tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:39 Kaynak: DHA
BURSA'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla belediye tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gemlik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla, Refik Yılmaz döneminde çıkarılan belediye tabelasındaki 'T.C.' ibaresi yeniden eklendi. Belediye Başkanı Sertaslan, Gemlik halkının uzun süredir böyle bir talebinin olduğunu belirterek, "Uzun süredir Gemlik'te yaşayan yurttaşlarımızın pek çoğunun arzu ettiği, talep ettiği bir şeydi. Çok da büyütülecek bir şey yok. Umarım mutlu edebildiğimiz insan sayısı üzdüğümüz yurttaşımızın sayısından çok daha fazladır" dedi.
- Bursa
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