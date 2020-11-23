Gemlik Belediyesi tam teçhizat kışa hazır - Son Dakika

Gemlik Belediyesi tam teçhizat kışa hazır

23.11.2020 13:59
Gemlik Belediyesi tam teçhizat kışa hazır, System.String[]

Gemlik Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.

Gemlik Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.

Belediyenin icracı müdürlükleri olan Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri müdürlüklerinde kış mesaisi başladı. Fen İşleri Müdürlüğü, kapanan yolları açmakta ve yüksek yerlerden yollara dökülen taş ve toprağı temizlemekte önemli rol oynayan iki greyder ve altı kepçe, altı kamyon, iki kamyonet ile gerektiğinde yük ve atık taşımak maksadıyla da kullanılabilen üç traktörün bakımlarını tamamladı. Ayrıca kar ve buzlanmaya karşı yolları güvenli hale getirecek tuz stoğu sağlandı. Gemlik'in yüksek köylerinde soğuk hava ve yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında alınacak tedbirler planlanırken muhtarlar ile kesintisiz iletişim sağlanması için iletişim alt yapısı da kontrolden geçirildi.

Yılın her günü ilçenin her sokağında çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşler Müdürlüğü, cadde ve sokak yıkama faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Kış aylarında da ihtiyaç duyulan temizlik çalışmalarını kesintisiz gerçekleştirecek olan ekipler ana yollar ile mahalle aralarında ve çocuk parklarında da yıkama, süpürme gibi çalışmaları yerine getirecek. Öte yandan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu ortak kullanım alanlarını mikroplardan arındırmak adına dezenfekte çalışmalarına sürdürecek. Ayrıca sokakta hayvanlarının soğuktan korunması için kedi evleri ve köpek kulübelerinin sayısı attırılırken mama takviyesi düzenli olarak devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yağış ve kötü hava koşullarından etkilenen alanlarda düzenleme çalışmalarını derhal tamamlarken rüzgar, yıldırım gibi nedenlerle zarar gören ağaçlara ve yeşil alanlara ise çevreye zarar vermeden müdahale edecek

Merkeze uzak köyler ile iletişim Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sağlayacak. Gereken durumlarda acil iletişimin sağlanması için 444 16 05 numaralı Gemlik Belediyesi Çağrı Merkezi ve 05360753333 numaralı Whatsapp hattı da hizmet vermeye devam edecek.

Gemlik Belediyesi ekiplerinin yaz kış görevlerinin başında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bu yıl geçmiş günlere daha soğuk bir kış mevsimi beklendiğini söyledi. Başkan Sertaslan tamamlanan çalışmalar ile ilgili şöyle konuştu:

"Müdürlüklerimiz ve personelimiz, ilçemizde sokak sokak önemli çalışmaları gerçekleştiriyor. Her bir işçi arkadaşımızın görevi önemli. Fen İşleri karda yolları açarken Temizlik İşleri kalanları temizliyor. Park ve Bahçeler zarar gören ağaçlara ve parklara müdahale ederken Sağlık İşlerimiz hem ortak kullanım alanlarının dezenfekte olmasını sağlıyor ve sokak hayvanlarımıza mama ve barınma desteği sağlıyor. Birbirini tamamlayan bu değerli çalışmalarımız, önümüzdeki kış aylarının sıkıntısız geçmesini sağlayacaklar. Ben ve arkadaşlarım, yüzlerce personelimiz Gemliklilerin hizmetinde olacağız." - BURSA

Gemlik Belediyesi tam teçhizat kışa hazır
Gemlik Belediyesi tam teçhizat kışa hazır

Fen İşleri Müdürlüğü, Kamyonet, Gemlik, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi tam teçhizat kışa hazır - Son Dakika


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