Gemlik Belediyesinden virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesinden virüs tedbiri - Son Dakika

Gemlik Belediyesinden virüs tedbiri

6 saat önce

Gemlik Belediyesi ekipleri, Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Gemlik Belediyesinden virüs tedbiri, System.String[]

Gemlik Belediyesi ekipleri, Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi.


Gemlik'te çeşitli noktalara el dezenfektanları yerleştirmeye hazırlanan ekipler, vatandaşların sıkça temas ettikleri kamu kurumu, okul ve camileri dezenfekte ederken, zabıta ekipleri ise marketleri dolaşarak stokçuluğa karşı uyarılarda bulunuyor.


Gemlik Belediyesi bütün toplu faaliyetlerini ileri bir tarihe erteledi. Konuyla ilgili konuşan yetkililer, "Gemlik Belediyesi olarak bu ay planladığımız geniş katılımlı etkinlikleri ileri bir tarihe erteleme kararı verdik. Bütün vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" dedi.


Dezenfekte çalışmaları sürüyor


Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Gemlik'teki okul, kamu kurumları, ibadethaneler ve benzeri kurumlar uzman ekiplerce mikroplardan arındırılırken, kısa süre içinde Gemlik'te belirlenen çeşitli noktalara dezenfektan jel koyulacağı belirtildi.


Gemlik'te virüse karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantı Gemlik Belediyesi encümen salonunda yapıldı. Toplantıya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, meclis üyeleri Durmuş Uslu, Sedat Akkuş, Alpaslan Eker, Şükran Ersöz Gemlik İlçe Sağlık Müdürü Enes Özdemir ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin haricinde daire müdürleri de katılırken, vatandaşların Gemlik'in çeşitli noktalarına asılacak ilanlarla bilgilendirilmesi ve özellikle kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. - BURSA

Türkiye, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:42 Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
20:42 Washington Post, "İran'da Kovid-19 toplu mezarlarına ait olduğunu" iddia ettiği görüntüler yayımladı
20:41 Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
20:37 SPOR Mehmet Sepil'in açıklamaları
20:36 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik Belediyesinden virüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]