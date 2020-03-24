Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli - Son Dakika

Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli

7 saat önce

Gemlik Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli, System.String[]

Gemlik Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.


Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik Müftülüğü 'nün ortaklaşa kurduğu destek birimi, yaşlıların telefonla gelen taleplerini evlerine giderek değerlendirdi. Yaşlıların evlerindeki erzak, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarını gideren ekipler, 7/24 çalışmaya devam edecek.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, bu salgının hep beraber ve ortak çalışmayla giderileceğini belirterek, vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını istedi. Gemlik Belediyesi olarak Türkiye'de ilk vak'anın ortaya çıkmasından itibaren bütün ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunun altını çizen Başkan Sertaslan, "Belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yolları ve caddeleri temizlerken, park ve bahçeler müdürlüğümüz çocuk parklarını ve oturma yerlerini dezenfekte ediyor. Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ise yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gideriyor" dedi.


65 yaş üstü, kronik hastalar ve engellilere evde kalma çağrısında bulunan Başkan Sertaslan, "Kısa süreli bir izolasyon süreci sonrasında vatandaşlarımızın ve ülkemizin tekrar normal haline döneceğini düşünüyorum. Yalan haber ve dedikodulara itimat etmeden izolasyon sürecimizi sürdürelim" dedi. - BURSA

Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum         
23:19
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]