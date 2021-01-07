Gemlik Belediyesine Sayıştay'dan tam not - Son Dakika

Gemlik Belediyesine Sayıştay'dan tam not

07.01.2021 14:14
Gemlik Belediyesine Sayıştay'dan tam not, System.String[]

Gemlik Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı oturumu Cemil Meriç Kültür Merkezi açık alanında yapıldı.

Gemlik Belediye Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı oturumu Cemil Meriç Kültür Merkezi açık alanında yapıldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 2019 yılı Sayıştay raporunda tam not aldıklarını ifade ederken, Gemlik Belediyesi personelin maaşlarına yapılan iyilestirme hakkında da belediye meclisine bilgi verdi. Her yıl yapılan denetim komisyonu seçimleri bu oturumda yapıldı.

Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, denetim komisyonunun en az üç, en fazla da beş kişiden oluşabileceğini ifade ederken, "Onların yaptıkları denetimler; hem idare olarak bizi, hem de müdürlüklerimizi çok ciddi bir vicdani yükün altından almaktadır. Şimdiden yapacakları çalışmalar için kendilerine teşekkür etmeyi borç bilirim. Bu dönemi hep birlikte eksik varsa, toparlaya toparlaya tamamlayacağız. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamayla Denetim Komisyonuna; CHP'den Songül Şanlı ve Galip Gür, AK Parti'den Aydın Bayraktar, MHP'den Emrah Keskinden ve İYİ Parti'den Sedat Akkuş seçildi.

Sayıştaydan tam not

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi 2019 yılı Sayıştay raporuyla ilgili meclise bilgi verdi. Sayıştay raporunda akçeli işlere dair en küçük bir sıkıntı olmadığını ifade ederken, Sayıştay'ın tavsiye ettiği pek çok hususta ise ilgili birim müdürlüklerinin çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Personel maaşı en az 3100 Lira

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, personelin kartını bankamatiğe taktığında diğer kalemler hariç, 3100 TL'nin altında maaş almayacağını belirtti. Çok daha yüksek rakamlarda maaş alan belediye personelinin olduğunu ifade ederken, "3500 veya 4000 TL gibi konuşmalar yapıldığını duyuyorum. 3100 TL olarak belirtilen maaş Gemlik Belediyesi şirketi olan Gemtaş A.Ş'de çalışan çocuklarımızın, arkadaşlarımızın ve ağabeylerimizin aldığı en düşük maaştır. Kadrolu arkadaşlarımız biraz daha yüksek maaş almakta. Keşke elimizden daha iyisi gelebilseydi. Belediye personelini, mesai arkadaşlarımı mutlu edemezsem Gemlik'te yaşayan herhangi bir yurttaşımızı mutlu etmek için bir şey yapamam. Gemlik'te ne yapıyorsak Belediye çalışanlarıyla yapıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri gayret ve özveri için kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatlarını hiçe sayarak yapmış oldukları çalışmalardan dolayı minnet duygularımı da aktarmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Gemlik Belediyesine Sayıştay'dan tam not
Gemlik Belediyesine Sayıştay'dan tam not

Mehmet Uğur Sertaslan, Cemil Meriç, Sayıştay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesine Sayıştay'dan tam not - Son Dakika


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