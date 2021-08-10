Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü direksiyon başına geçti - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, belediyenin ilk kadın ağır vasıta şoförü direksiyon başında hizmet vermeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde ağır vasıta şoförü olarak görevlendirilen Sevda Yaruk (35), direksiyon başında baba mesleğini sürdürüyor.

Yavruk, gazetecilere, 25 yaşında ağır vasıta ehliyeti aldığını, bugüne kadar çeşitli firmalarda şoför olarak çalıştığını söyledi.

Eşinin de kendisine mesleği konusunda destek verdiğini belirten Yavruk, "Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir kadının ağır vasıta şoförü olması çok fazla yadırgandı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde yapamayacağım söylendi. Ama başardım ve 6 yıldır çalışıyorum. Trafikte beni görenler şaşırıyor. Bu meslekte çoğalacağımızı ve insanlara neler yapabileceğimizi gösteririz." dedi.

Yavruk, ağır vasıtaların sürücü koltuğunda görenlerin kendisini alkışladığını anlattı.

Gemlik Belediyesinde mesleğini sürdürmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Yavruk, "Kadın olarak hiçbir sorun yaşamadım ve yaşayacağımı da düşünmüyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum, evde oturmasınlar. Çalışmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek gerçekten çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.