Gemlik Belediyespor Türkiye Şampiyonasında - Son Dakika
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Gemlik Belediyespor Türkiye Şampiyonasında

6 saat önce

Gemlik Belediyespor U16 futbol takımı Bursa U16 elit Lig birinci grupta ikinci sırada yer alarak Bursa'yı Türkiye Şampiyonasında temsil eden dört takımdan biri olmaya hak kazandı.

Gemlik Belediyespor Türkiye Şampiyonasında, System.String[]

Gemlik Belediyespor U16 futbol takımı Bursa U16 elit Lig birinci grupta ikinci sırada yer alarak Bursa'yı Türkiye Şampiyonasında temsil eden dört takımdan biri olmaya hak kazandı.


Altyapıda Bursa'nın öncü ekiplerinden biri olan Gemlik Belediyespor başarılara koşmaya devam ediyor. En son Hamitlerspor'u kendi evinde 1 - 0 geçen mavi beyazlı ekip bu skorla ligde ikinci sıradaki yerini koruyarak en yakın rakibine yedi puan fark attı ve Türkiye Şampiyonasına katılmayı garantiledi.


Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu U16 futbol takımını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Gemlik Belediyespor'un neredeyse sporun her dalında başarıya koştuğunu da belirten Başkan Durmuş Uslu "Türkiye Şampiyonasında güzel bir derece yakalayarak başarılarımıza yeni bir başarı eklemeyi istiyoruz" dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise U16 takımını aldığı galibiyetten ötürü tebrik ederken, "Gemlik'te kültür ve sanatta olduğu gibi sporda da çok yetenekli gençlerimiz var. Bizler altyapılara destek verdikçe başarıların geleceğine eminiz" diye konuştu.


Gemlik Belediyespor U16 oynadığı 16 maçın sonunda; on iki galibiyet, üç mağlubiyet ve bir beraberlikle ligde ikinci sırada bulunurken, Türkiye şampiyonasına katılmayı garantiledi. - BURSA

Türkiye, Gemlik, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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