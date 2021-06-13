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Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor - Son Dakika

Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor

13.06.2021 14:36

Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ulaşım ve modern şehir hedefiyle 17 ilçede yaptığı ulaşım yatırımlarını sürdürüyor.

Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ulaşım ve modern şehir hedefiyle 17 ilçede yaptığı ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Gemlik ilçesinde yürütülen yürüyüş yolu çalışmalarıyla ilçe halkına modern yeni mekanlar kazandırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen ulaşım çalışmaları kapsamında Gemlik ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki Irmak Sokak ve Yeni Devlet Hastanesi yolundaki bin 700 metrelik güzergahta tretuvar ve yürüyüş yolu çalışmaları yapıldı. Dere güzergahı üzerinde dere içine kot yükseltmek amaçlı 2 metre yüksekliğinde şev taşı imalatı gerçekleştirildi. Yol hattına 3 bin 700 metre bordür, 650 metreküp beton imalatı yapıldı. 9 bin metrekare parke taşı imalatı yapılarak güzergah üzerindeki imalatlar tamamlanacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı ve yetkililerden bilgi aldı. AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ile birlikte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Aktaş, 120 bin nüfuslu Gemlik'in sürekli gelişen bir bölge olduğunu söyledi. Güzellikleri ortaya çıkarmak adına başta ulaşım olmak üzere bir dizi yatırımların yapılması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, Irmak Sokak ile Yeni Devlet Hastanesi yolu güzergahında toplam 9000 metrekare parke taşı imalatı yapılarak güzergah üzerindeki imalatların tamamlanacağını ifade etti. Yatırım için toplamda KDV hariç 2 buçuk milyon TL harcanacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Çalışmaları Kurban Bayramı'na kadar bitirmiş olacağız. Ayrıca Gemlik'le alakalı ön yargılı davranışım varmış gibi imada bulunanlar için şunu ifade edeyim. Çalışmayla alakalı Gemlik Belediyesi'ne de teşekkür ederim. 2 adet 22 metre ve 12 metre genişliğinde menfez, dere içine taban ve yan duvarlarına beton imalatı yaptılar. Bu çalışmayı çok arzu ettiğini Gemlik Belediye Başkanı da dile getirmişti. İnşallah çalışmalar bittiğinde burası Gemlikli insanlarımızın yeni güzergahı olacaktır. Havaların güzel olduğu zamanlarda Gemlikliler bu güzelliği yaşayacaktır. Gemlik'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor
Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor
Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor
Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Gemlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemlik Büyükşehir'le güzelleşiyor - Son Dakika


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