Son Dakika Haberleri: Gemlik Cezaevinde İftar ve Ödül Töreni

Gemlik Cezaevinde İftar ve Ödül Töreni

8 saat önce

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına bu yılda devam etti.

Gemlik Cezaevinde İftar ve Ödül Töreni, System.String[]
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına bu yılda devam etti. Bu yılki programda kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu iftarında kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, kitap okuma yarışmasını tertipleyen Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Deviren, davetliler ve hükümlüler katıldı. İftar sonrasında açılış konuşmasını yapan Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, Gemlik Cezaevi'nde hükümlülerin meslek sahibi olabildiklerini hatırlatarak zeytin, demir, tekstil ve mobilya atölyeleri hakkında bilgiler verdi.

"Gemlik Cezaevi örnek kurumumuz"

Programda söz alan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Ramazanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Gemlik Açık Cezaevi bizim en güzide kurumlarımızdan. Hükümlüleri istihdam eden, fabrika gibi çalışan ve ekonomiye katkı sağlayan bir kurum. Vekilimiz sorunlarımız ile yakından ilgileniyor. Gemlik'in vekili olması ilçe için bir şans. Adliyede bitmek üzere orada da önemli katkıları var. Biz büyük bir aileyiz. Aynı işi yapıyoruz. Bu ülkede adaletin tecili için çalışıyoruz. Burada vicdanları sızlamayacak adalet sağlamak istiyoruz. Önemli olan hiçbir zaman yılmadan, usanmadan geleceğe güvenle bakmayı bilmeliyiz. Hiçbir zorluk bizi yıldırmamalı. Bu ülkenin geleceği güzel olacak." dedi.

Programın ardından cezaevinde mehter marşı dinletisi ve ödül töreni düzenlendi. Kitap yarışmalarında ödül kazanan hükümlülere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
Bursa, Gemlik, Güncel
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