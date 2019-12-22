Gemlik'de orman yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'de orman yangını - Son Dakika

Gemlik'de orman yangını

6 saat önce

Bursa'da sabah meydana gelen orman yangınının ardından Gemlik'te de yangın çıktı.

Gemlik'de orman yangını, System.String[]

Bursa'da sabah meydana gelen orman yangınının ardından Gemlik'te de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şiddetli lodos nedeniyle müdahalede zorluk çeken ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BURSA

Gemlik, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı
Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü

Son Dakika Haberleri
22:40 CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı - Son Dakika Haber
22:28 Muhtarı sokak ortasında öldürdüler - Son Dakika Haber
22:20 Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor - Son Dakika Haber
22:18 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' diyaloğuyla ilgili açıklama - Son Dakika Haber
22:16 Kitap fuarında İbrahim Kalın'a "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusu soruldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'de orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]