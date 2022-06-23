Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi - Son Dakika
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Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi

23.06.2022 12:18
Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi

Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde fenalaşan 80 kişi, hastaneye müracaat etti. Çalışanların öğle yemeğinde yedikleri patates püreli köfte ve tarhana çorbasından dolayı zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Personelin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi - Son Dakika

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