Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde fenalaşan 80 kişi, hastaneye müracaat etti. Çalışanların öğle yemeğinde yedikleri patates püreli köfte ve tarhana çorbasından dolayı zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Gıda Kurtarma Derneği: Türkiye'de de Her Yıl 19 Milyon Ton Gıda Sofralara Ulaşmadan Çöpe Gidiyor

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi - Son Dakika

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