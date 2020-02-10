Gemlik'e acil servis müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'e acil servis müjdesi - Son Dakika

Gemlik'e acil servis müjdesi

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde halkın büyük isteği olan acil servis meselesi çözüldü.

Gemlik'e acil servis müjdesi, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde halkın büyük isteği olan acil servis meselesi çözüldü.


Konuyla alakalı bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni Devlet Hastanesinin hizmete girmesi ile birlikte vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve çözümü konusunda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Işık, "Merkezde herkesin rahatlıkla hizmet alabileceği bir mevkide olan Özel Atakent Hastanesi ile bir anlaşma sağlandı. Vatandaşa ücretsiz olarak verilen acil hizmetlerimizi bu hastanede de başlatmış oluyoruz. Bu şekilde isteyen vatandaşlarımız Devlet Hastanesinin haricinde özel hastanede de de acil sağlık hizmeti alabilecekler" dedi. - BURSA

Acil Servis, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:25:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'e acil servis müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]