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Gemlik engelini farklı geçtik - Son Dakika

Gemlik engelini farklı geçtik

13.12.2021 08:21
Gemlik engelini farklı geçtik

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 11'inci hafta mücadelesinde Akran Gemlik Basketbol'u 86-71'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Takım halinde iyi mücadele eden Manisa BBSK, evindeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Akran Gemlik Basketbol'u Türkiye Basketbol Ligi'nin 11'inci haftasında evinde ağırladı. Mücadeleyi MHP İl Başkanı Murat Öner, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç ve Hakan Kadayıfçılar da tribünde takip etti. Mücadelenin ilk dakikalarında iki takımda skor bulmakta zorlanırken temsilcimiz istediği oyunu parkeye yansıtamadı. İlk periyodu 21-17'lik skorla Akran Gemlik önde geçti. İkinci periyot ile birlikte oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz,Diante Watkins, Fatih Cantitiz ve Recep Doğrusöz'ün etkili oyunu ile soyunma odasına 45-33 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıya sert başladık, farkı açtık

İkinci yarının başında özellikle Mustafa Baki Görür'ün dış atışlarda yakaladığı yüksek yüzde ile fark iyice açıldı. Son periyotta da rakibine geri dönüş imkanı tanımayan Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamlarında tüm oyuncular skora katkı verdi. Yeşil-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 6'ıncı maçtan da galip ayrılmayı başarırken galibiyet serisini de 5 maça çıkardı. 86-71 biten mücadelede Fatih Cantitiz 12 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansı ile triple-double'a yakın bir performans ortaya koydu. Diante Watkins, Recep Doğrusöz ve Tolga Kaan Birer de çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. İkinci yarının başında etkili bir oyun ortaya koyan Mustafa Baki Görür de ürettiği 9 sayı ile sakatlıktan dönüşünün ardından ritmini bulduğunun sinyallerini verdi.

Gemlik engelini farklı geçtik

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gemlik engelini farklı geçtik - Son Dakika


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