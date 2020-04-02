Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı

Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.

Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırarak yardım elini uzattı." ifadeleri kullanıldı.