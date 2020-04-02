Son Dakika › Spor › Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı - Son Dakika Spor
Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı
6 saat önce
Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.
Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.
Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırarak yardım elini uzattı." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:32 Kaynak: AA
Son Dakika Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum